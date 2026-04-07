Diagnostica per immagini e fisioterapia | una struttura sanitaria all’avanguardia

Una struttura sanitaria ha implementato una risonanza magnetica multiparametrica della prostata, considerata uno degli esami più affidabili per individuare lesioni sospette all’interno della ghiandola. Questo esame rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso diagnostico e terapeutico, offrendo risultati dettagliati e precisi. La tecnologia all’avanguardia permette di migliorare l’accuratezza delle diagnosi e di indirizzare meglio le successive fasi di cura.

Un poliambulatorio multibranca specializzato in esami di diagnostica per immagini e percorsi fisioterapici riabilitativi Un'importante indagine diagnostica è costituita dalla risonanza magnetica multiparametrica della prostata, che è considerata uno degli esami più affidabili ed efficaci per identificare lesioni sospette all’interno della prostata, orientando sin da subito l'intero iter diagnostico-terapeutico. Eseguito con apparecchiature di risonanza magnetica ad alto campo di nuova generazione, questo esame permette di capire se l’incremento del PSA – un marcatore specifico della prostata – nel paziente sia dovuto a lesioni tumorali o a cause benigne e, di conseguenza, se si rende necessaria o meno un’ulteriore indagine più invasiva come la biopsia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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