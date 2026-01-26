Chiusa una struttura sanitaria e 4 persone denunciate in Brianza con 12mila euro di multe

A seguito della chiusura di una struttura sanitaria in Brianza, sono state denunciate quattro persone e sanzionate con multe per circa 12.000 euro. Durante i controlli, sono stati sequestrati farmaci e dispositivi medici per un valore significativo. L’operazione si inserisce in un’attenta attività di vigilanza volta a garantire la sicurezza e la legalità nel settore sanitario.

I Nas hanno controllato 60 strutture in provincia nel 2025. Ritirati farmaci e dispositivi medici per migliaia di euro Quattro persone denunciate, una struttura chiusa, multe e farmaci e dispositivi medici sequestrati per migliaia di euro. È il risultato dei controlli che il Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) dei carabinieri ha fatto nella provincia di Monza e Brianza nel corso del 2025. I carabinieri del Nas di Milano hanno eseguito controlli in 60 strutture sanitarie di vario genere della provincia di Monza e Brianza. Durante i controlli, sono emerse irregolarità che hanno portato a contestare 10 sanzioni amministrative e alla denuncia di 4 persone per esercizio abusivo della professione sanitaria oltre alla gestione dei farmaci stupefacenti.🔗 Leggi su Monzatoday.it

