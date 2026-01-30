Uomo gambizzato nel Casertano indagano i carabinieri

La notte a Mondragone si è trasformata in un incubo per un uomo di 48 anni che è stato gambizzato. I carabinieri stanno lavorando per capire cosa sia successo e chi abbia sparato. La vittima è stata raggiunta da colpi di arma da fuoco e ora si trova in ospedale, fuori pericolo. Sul caso indagano gli inquirenti, che stanno cercando di risalire all’autore del gesto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 48 anni è rimasto ferito nella notte a Mondragone (Caserta) dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, la vittima sarebbe stata colpita da colpi due proiettili agli arti inferiori. Trasportato alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, l'uomo è tuttora ricoverato ma non è in pericolo di vita. Le indagini dei carabinieri proseguono per ricostruire l'accaduto.

