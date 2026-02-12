Tinì Cansino si è lasciata andare a parole dure contro Gemma Galgani durante la registrazione di Uomini e Donne. La showgirl ha detto che Gemma non cerca davvero l’amore, ma si è inventata un personaggio. La scena è stata molto tesa e ha sorpreso sia i presenti che i telespettatori.

Tinì Cansino ha sorpreso tutti a Uomini e Donne, perdendo la pazienza contro Gemma Galgani e lanciando una delle accuse più forti degli ultimi anni. In un confronto acceso nello studio del dating show di Maria De Filippi, l’opinionista ha detto chiaramente che la dama si sarebbe “creata un personaggio” pur di restare protagonista. Le parole hanno scatenato una reazione immediata e la dama torinese ha minacciato di lasciare il programma. Uomini e Donne: rivelazioni di Salvatore Di Carlo sulla rottura con Teresa Cilia Tinì Cansino rompe il silenzio e punta il dito. Tinì Cansino, figura storica nel parterre opinionistico di Uomini e Donne, ha abbandonato il suo abituale tono pacato per un attacco diretto. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Tinì Cansino contro Gemma Galgani: “Non cerchi l’amore, ti sei creata un personaggio”

Uomini e Donne, malore per Gemma Galgani: le lacrime e la 'fuga' dallo studio. Come sta la damaNella puntata di oggi, la protagonista del dating show di Maria De Filippi si è scontrata pesantemente con Tinì Cansino e Barbara De Santi. Poi la scelta di andarsene. libero.it

Uomini e Donne, Gemma Galgani fa perdere la pazienza anche a Tinì: Sei falsa, non cerchi l’amoreA Uomini e Donne nella puntata di ieri Gemma Galgani con il suo atteggiamento è riuscita a far sbottare anche Tinì Cansino in studio. Cosa è successo? La ... ilsipontino.net

Quando uscivi con lui lo guardavi schifata, ora che vuoi La verità è che ti sei creata un personaggio e ti interessa solo quello, non l’amore". Le parole di Tinì Cansino hanno fatto subito il giro dei social dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne. L’opinionista no - facebook.com facebook