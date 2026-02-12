Uomini e Donne Tinì Cansino contro Gemma Galgani | Non cerchi l’amore ti sei creata un personaggio

Tinì Cansino si è lasciata andare a parole dure contro Gemma Galgani durante la registrazione di Uomini e Donne. La showgirl ha detto che Gemma non cerca davvero l’amore, ma si è inventata un personaggio. La scena è stata molto tesa e ha sorpreso sia i presenti che i telespettatori.

Tinì Cansino ha sorpreso tutti a Uomini e Donne, perdendo la pazienza contro Gemma Galgani e lanciando una delle accuse più forti degli ultimi anni. In un confronto acceso nello studio del dating show di Maria De Filippi, l’opinionista ha detto chiaramente che la dama si sarebbe “creata un personaggio” pur di restare protagonista. Le parole hanno scatenato una reazione immediata e la dama torinese ha minacciato di lasciare il programma. Uomini e Donne: rivelazioni di Salvatore Di Carlo sulla rottura con Teresa Cilia Tinì Cansino rompe il silenzio e punta il dito. Tinì Cansino, figura storica nel parterre opinionistico di Uomini e Donne, ha abbandonato il suo abituale tono pacato per un attacco diretto. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

