In una recente puntata di Uomini e Donne, un ex cavaliere ha rivolto parole dure a Gemma Galgani, definendola una donna falsa. La partecipante, presente nel programma da più di dieci anni, continua a essere al centro dell’attenzione per le sue vicende sentimentali. La discussione ha suscitato reazioni tra gli spettatori, che seguono con interesse le dinamiche tra i protagonisti del dating show di Canale 5.

Uomini e donne è tra i programmi storici delle reti Mediaset. Tra le protagoniste assolute del dating show vi è Gemma Galgani, che dà ormai oltre dieci anni tiene alta l'attenzione del pubblico di Canale 5 grazie alle sue avventure amorose. In queste ore, un ex cavaliere ha lanciato un pesante attacco nei confronti della dama di Torino. Si tratta di Valerio Iervolino, che in passato aveva avuto un breve flirt con Gemma Galgani. L'uomo ha pubblicato un video nel suo profilo Tiktok che non è passato inosservato ai fans di Uomini e Donne. In esso, l'ex cavaliere usa parole al veleno contro la dama: "Una donna falsa fa più male di una bestia selvaggia; una bestia selvaggia ti può ferire sul corpo, una donna selvaggia ti ferisce l’anima.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e donne, ex cavaliere ci va giù pesante su Gemma Galgani: “Una donna falsa…”

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