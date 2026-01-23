16 personaggi un solo attore | allo spazio teatro no' hma in scena the king' s player con tref gare

Il teatro No’hma ospita “The King’s Player”, uno spettacolo interpretato da un solo attore e 16 personaggi, nell’ambito della stagione 20252026 del Premio Internazionale “Il Teatro Nudo” di Teresa Pomodoro. In scena mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio, lo spettacolo propone una rilettura innovativa del teatro shakespeariano, sfidando i cliché e offrendo una nuova prospettiva sulla scena.

L’edizione 20252026 del Premio Internazionale “Il Teatro Nudo” di Teresa Pomodoro prosegue con il secondo appuntamento mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio con uno spettacolo che assimila, gioca e sconvolge i cliché del teatro shakespeariano. Dall’Australia arriva la compagnia Eclectic Pelican con.🔗 Leggi su Milanotoday.it In viaggio con Dante: allo spazio teatro No'hma un percorso tra parola e musica lungo la Divina CommediaIn occasione della prima Domenica Speciale del 2026, lo Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro propone un percorso tra parola e musica ispirato alla Divina Commedia di Dante. Leggi anche: il racconto dei mulini: allo spazio teatro no'hma uno spettacolo lungo 10 anni Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Arturo Brachetti Solo all'Auditorium Conciliazione; Gomorra - Le Origini, le anticipazioni sul quarto episodio; I Ribaltati, la storica compagnia teatrale di Palma Campania torna in scena il 16 gennaio con L’importante è la salute; La parola al sommelier. Wladimir Giordano, Volta del Fuenti. Arturo Brachetti, ‘Solo’ con 65 personaggi: Io, un Peter Pan che non fugge piùIl celebre trasformista agli Arcimboldi di Milano con un ‘one man show’ da 600 repliche: mi sento in costante rinnovamento Milano – Uno, nessuno, centomila Arturo Brachetti. Fin troppo facile la ... ilgiorno.it Con alcune amiche insieme all'attore che interpreta Faruk in esref rüya. Un personaggio significativo, inserito negli equilibri più delicati della storia. Non è un protagonista d’azione, bensì una figura strategica e ambigua, spesso al centro di decisioni che influe - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.