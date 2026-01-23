16 personaggi un solo attore | allo spazio teatro no' hma in scena the king' s player con tref gare

Il teatro No’hma ospita “The King’s Player”, uno spettacolo interpretato da un solo attore e 16 personaggi, nell’ambito della stagione 20252026 del Premio Internazionale “Il Teatro Nudo” di Teresa Pomodoro. In scena mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio, lo spettacolo propone una rilettura innovativa del teatro shakespeariano, sfidando i cliché e offrendo una nuova prospettiva sulla scena.

