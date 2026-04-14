Università di Bergamo approvato il nuovo regolamento sulle tasse | più esoneri e progressività

L’Università degli Studi di Bergamo ha approvato il nuovo regolamento sulle tasse per l’anno accademico 20262027. Il documento prevede un aumento degli esoneri e introduce una maggiore progressività nelle tariffe, con l’obiettivo di favorire l’accesso agli studi universitari. La decisione è stata formalizzata di recente e riguarda le modalità di contribuzione degli studenti per i prossimi corsi accademici.

Bergamo. L’ Università degli Studi di Bergamo ha approvato il nuovo regolamento per la contribuzione studentesca per l’anno accademico 20262027. Il provvedimento conferma, di fatto, l’impostazione di un sistema più progressivo e orientato all’accessibilità. Il modello si basa su equità, progressività e sostenibilità, con l’obiettivo di ampliare le possibilità di accesso all’istruzione universitaria indipendentemente dalla condizione economica. Il regolamento è stato condiviso con la presidenza della Consulta degli studenti, che ha espresso parere favorevole nelle sedi istituzionali tra il 13 e il 14 aprile, dopo un confronto preliminare. Tra le principali novità figura l’ innalzamento della No Tax Area fino a 28mila euro di Iseeu, con un ampliamento della platea di studenti esonerati dal pagamento delle tasse universitarie.🔗 Leggi su Bergamonews.it Campo Coni, approvato il nuovo regolamentoIl Comune: "Regole chiare per garantire l’interesse pubblico dell’intera cittadinanza alla fruizione dell’impianto e alla pratica dell’atletica... Comune di Baronissi, stretta sul gioco d’azzardo: approvato il nuovo regolamentoBaronissi segna un punto fermo nella lotta alla ludopatia con l’approvazione del Regolamento Comunale di Esercizio dei Giochi Leciti, un... Temi più discussi: Bergamo Next Level 2026, UniBg si apre alle scuole con la Kids University. Tra le novità le benemerenze di ateneo; Cimitero Bergamo, il Comune acquisisce le tombe di Sironi, Bergonzo, Rastelli e Berlendis: Presidi di memoria; Aerospazio | Bergamo punta a diventare hub strategico europeo; Dalla Ue via libera ad aiuti di Stato italiani per chip fotonici al grafene. Università di Bergamo, approvato il nuovo regolamento sulle tasse: più esoneri e progressivitàNo Tax Area fino a 28mila euro di Iseeu e nuova struttura delle fasce contributive. Il confronto con la Consulta studenti ... bergamonews.it Università di Bergamo aperta al mondo: 1.300 studenti dall’esteroOltre 280 insegnamenti in lingua straniera. La prorettrice: «Ambiente stimolante, molti iscritti da Turchia e Iran». ecodibergamo.it Tra gli appuntamenti della giornata inaugurale di Bergamo Next Level 2026, la rassegna annuale dell’Università di Bergamo, mercoledì 15 aprile alle 18 nell’Aula Magna della sede di Sant’Agostino si terrà il talk “Dimensione, Velocità e Anima. Cosa ci aspett - facebook.com facebook . L’analisi dell’Università di Bergamo: soprattutto donne e over 50. Nelle nuove generazioni prevalgono esperienze brevi, legate ad eventi. x.com