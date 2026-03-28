Comune di Baronissi stretta sul gioco d’azzardo | approvato il nuovo regolamento

Il consiglio comunale ha approvato un nuovo regolamento che disciplina i giochi leciti sul territorio. La normativa si applica alle attività di gioco autorizzate e mira a rafforzare le misure di tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana. La decisione segue un iter di discussione e votazione tra i membri dell’assemblea comunale.

Baronissi segna un punto fermo nella lotta alla ludopatia con l’approvazione del Regolamento Comunale di Esercizio dei Giochi Leciti, un provvedimento incisivo che rafforza la tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana. “Non potevamo restare inerti di fronte a un fenomeno in crescita che colpisce famiglie e giovani”, ha dichiarato la sindaca Anna Petta, che spiega: "Questo regolamento rappresenta una scelta chiara e responsabile per proteggere la nostra comunità”. Il regolamento, in attuazione della Legge Regionale Campania numero 2 del 2020, introduce criteri stringenti per la localizzazione delle sale gioco, con una distanza minima di 250 metri dai luoghi sensibili – scuole, strutture sanitarie e luoghi di culto – e il divieto di apertura entro 500 metri da sportelli finanziari. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Comune di Baronissi, stretta sul gioco d’azzardo: approvato il nuovo regolamento Articoli correlati Netflix ha il suo nuovo Squid Game? Arriva The Dealer, la serie di Hwang Dong-hyuk sul gioco d'azzardoDopo il successo planetario, Hwang Dong-hyuk ci riprova con una nuova serie ricca di colpi di scena e piani di vendetta, con il solito mix fra... Mirabella Eclano: stretta dei carabinieri su gioco d’azzardo e lavoro neroA finire sotto la lente di ingrandimento dei militari, come da direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott. Altri aggiornamenti su Comune di Baronissi stretta sul gioco... Comune di Baronissi: Al via la II Edizione dell’incontro sulla Neurodiversità e lo Spettro AutisticoLa Sindaca Anna Petta: Conoscere per capire meglio per costruire una comunità inclusiva Baronissi rafforza il proprio impegno nella sensibilizzazione sulla neurodiversità e nella promozione di una s ... irpiniaoggi.it Il Comune di Baronissi dà la cittadinanza onoraria alla poetessa siriana Maram Al-MasriQuesta mattina, alle 10:30, nell'aula consiliare del Comune di Baronissi (Salerno), si terrà la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Maram Al-Masri, una delle voci più autentiche ... napoli.repubblica.it