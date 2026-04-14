Università Cattolica lancia Piano Strategico per scrivere il futuro dell' Ateneo

L'Università Cattolica ha presentato un nuovo Piano Strategico, risultato di un percorso di nove mesi che ha coinvolto 665 persone attraverso 34 workshop dedicati a temi specifici. Si tratta di un processo di collaborazione in cui non si tratta di un semplice documento, ma di un insieme di azioni e idee condivise dalla comunità accademica. La presentazione avviene in un momento di rinnovamento per l'ateneo, che intende tracciare le linee guida per il suo futuro.

MILANO (ITALPRESS) – Non un documento, ma un processo condiviso iniziato nove mesi fa, caratterizzato da 34 workshop tematici, cui hanno aderito 665 membri della comunità, 1.711 rispondenti alla survey online e 54 proposte progettuali presentate attraverso la call for ideas. E’ questo il percorso alla base del Piano Strategico 2026-2028 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, presentato dal Rettore Elena Beccalli. “Avviamo nuove linee progettuali che vanno dalla Scuola di integrazione dei saperi al lifelong learning in collaborazione con una primaria piattaforma digitale internazionale”, spiega Beccalli. “Anche il metodo...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Università Cattolica lancia Piano Strategico per scrivere il futuro dell'Ateneo L’università di Verona presenta il piano strategico triennale: «Ateneo attore centrale nello sviluppo del territorio»«Attrarre e formare talenti non basta, - ha spiegato la rettrice Leardini in Consiglio comunale - uno degli obiettivi strategici che l’università... Radici nel territorio e sguardo all’estero. Ecco il Piano strategico dell’UniversitàÈ online il Piano strategico 2026–2028 dell’Università di Macerata, documento che evita il consumo di carta, pubblicato in maniera accessibile... Si parla di: L’Università Cattolica presenta il Piano Strategico 2026-2028. Università Cattolica lancia Piano Strategico per scrivere il futuro dell’AteneoMILANO (ITALPRESS) - Non un documento, ma un processo condiviso iniziato nove mesi fa, caratterizzato da 34 workshop tematici, cui hanno aderito 665 membri ... italpress.com L'Università Cattolica rilancia il Piano Africa, 'educazione leva chiave'L'internazionalizzazione è uno dei pilastri del Piano strategico 2026-2028 dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e si sviluppa lungo una duplice direttrice, con l'obiettivo di rafforzare il posizi ... ansa.it