L’università di Verona presenta il piano strategico triennale | Ateneo attore centrale nello sviluppo del territorio

L’Università di Verona ha svelato il suo piano strategico per i prossimi tre anni. Durante il consiglio comunale di giovedì 29 gennaio, i rappresentanti dell’ateneo hanno spiegato le linee guida che intendono seguire per rafforzare il ruolo dell’università nel territorio. Ora si parte con nuovi progetti e investimenti, puntando a diventare un punto di riferimento per lo sviluppo locale.

«Attrarre e formare talenti non basta, - ha spiegato la rettrice Leardini in Consiglio comunale - uno degli obiettivi strategici che l’università condivide con le istituzioni è trattenere questi talenti che formiamo» L’Università di Verona ha presentato alla città, durante il Consiglio comunale di giovedì 29 gennaio, il Piano strategico per il triennio 2026-2028, illustrando le linee che guideranno lo sviluppo dell’ateneo nei prossimi anni. A condividere il documento con i rappresentanti delle cittadine e dei cittadini è stata la rettrice Chiara Leardini, che ha scelto di portare il confronto sul futuro dell’università all’interno dell’assemblea civica, sottolineando il legame con il territorio e il valore di una visione condivisa.🔗 Leggi su Veronasera.it

