L’Università di Macerata presenta il suo Piano strategico 2026–2028, un documento digitale accessibile sul sito ufficiale. Il piano riflette un impegno verso il territorio e una prospettiva internazionale, delineando obiettivi e strategie per il prossimo triennio. La pubblicazione in formato digitale conferma l’attenzione alla sostenibilità e alla trasparenza, offrendo uno strumento chiaro e aggiornato per condividere le linee guida dell’ateneo con studenti, docenti e stakeholder.

È online il Piano strategico 2026–2028 dell’Università di Macerata, documento che evita il consumo di carta, pubblicato in maniera accessibile esclusivamente in formato digitale sul sito www.unimc.itpsa. "Il Piano strategico definisce obiettivi e azioni di un ateneo proiettato verso il futuro – afferma il rettore John McCourt –, per essere una comunità solidale e aperta all’Europa e al mondo". Il documento nasce da un percorso di pianificazione condiviso, come spiega Francesca Bartolacci, referente Unimc del Piano: "È il risultato di un confronto con la comunità universitaria e i portatori di interesse esterni, supportato da un’accurata analisi del contesto nazionale ed internazionale di riferimento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Radici nel territorio e sguardo all’estero. Ecco il Piano strategico dell’Università

Leggi anche: Piano strategico per reinventare il territorio: la Cgil lancia "Brindisi Futura 2030"

Leggi anche: Qualità e sostenibilità per il turismo di Malcesine nel nuovo piano strategico

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Turismo delle radici: a Pinerolo un convegno dedicato ai viaggi di riscoperta e di ritorno; Pinerolo. L'importanza delle radici e del territorio; Il Mei a Torino: si parla di emigrazione, radici e territorio; Mettiamo radici per il futuro, la distribuzione gratuita di piante e alberi continua anche nei vivai forestali pubblici regionali.

Al Mei di Genova si parla di emigrazione, radici e territorioOggi, a partire dalle 14.30, il Mei – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana sarà presente all’incontro Turismo e Cultura – L'importanza delle Radici e del Territorio, convegno organizzato da ANC ... 9colonne.it

Turismo delle Radici, il MEI a Pinerolo per il convegno su cultura, memoria e territorioturismo delle radici MEI. Emigrazione italiana e sviluppo locale: istituzioni, studiosi e amministratori a confronto sul valore delle radici ... italiachiamaitalia.it

Alla base del successo del festival ci sono tanti fattori: è una proposta dal respiro internazionale con solide radici sul territorio - facebook.com facebook