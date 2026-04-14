Il cambiamento climatico potrebbe aver influito sulla flora mediterranea, portando alla scomparsa di alcune specie locali. Recenti studi indicano che l’estinzione di una pianta endemica potrebbe essere collegata alle variazioni climatiche avvenute negli ultimi anni. La ricerca si concentra su come le trasformazioni ambientali abbiano modificato gli habitat naturali, portando alla perdita di biodiversità in alcune aree del Mediterraneo.

Pisa, 11 aprile 2026 - Il cambiamento climatico potrebbe aver già lasciato un segno concreto sulla flora mediterranea, contribuendo alla scomparsa locale di alcune specie. È quanto emerge da uno studio dell’Università di Pisa pubblicato da Cambridge University Press sulla rivista internazionale Environmental Conservation, che analizza il caso di Santolina etrusca, un piccolo arbusto aromatico endemico italiano diffuso in Toscana meridionale e storicamente anche in diverse aree della Toscana settentrionale. La ricerca, firmata da Lorenzo Peruzzi, Paola De Giorgi e Antonio Giacò del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa insieme ad...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Unipi: "L’estinzione della Santolina etrusca è causa delle variazioni del clima"

Ricerca: Unipi collega estinzione di una pianta endemica alle variazioni del climaPisa, 13 aprile 2026 – Il cambiamento climatico potrebbe aver già lasciato un segno concreto sulla flora mediterranea, contribuendo alla scomparsa...

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