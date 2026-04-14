Un' impronta tradisce il ladro | condanna definitiva per un trentacinquenne

Da agrigentonotizie.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 35 anni è stato condannato definitivamente a un anno e cinque mesi di reclusione per tentato furto aggravato in abitazione. L'ordine di carcerazione è diventato esecutivo e l'uomo è stato arrestato. La condanna si basa su elementi che hanno tradito la sua presenza sul luogo del furto.

L'ordine di carcerazione è diventato esecutivo. Il trentacinquenne, che deve scontare un anno e cinque mesi di reclusione per tentato furto aggravato in abitazione, è stato arrestato. Il provvedimento è stato emesso dal tribunale di Sorveglianza. L'episodio risale a una fallita incursione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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