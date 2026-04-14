Un' impronta tradisce il ladro | condanna definitiva per un trentacinquenne

Un uomo di 35 anni è stato condannato definitivamente a un anno e cinque mesi di reclusione per tentato furto aggravato in abitazione. L'ordine di carcerazione è diventato esecutivo e l'uomo è stato arrestato. La condanna si basa su elementi che hanno tradito la sua presenza sul luogo del furto.

L'ordine di carcerazione è diventato esecutivo. Il trentacinquenne, che deve scontare un anno e cinque mesi di reclusione per tentato furto aggravato in abitazione, è stato arrestato. Il provvedimento è stato emesso dal tribunale di Sorveglianza. L'episodio risale a una fallita incursione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Colpo in abitazione a Bitonto, Dna su un guanto tradisce il ladro: arrestato 32enneA ottobre 2024, dopo essersi introdotto in casa, l'uomo avrebbe sventrato una cassaforte portando via oro, contanti e una pistola. Condanna definitiva a Crocetti per evasione, il PdCivitanova Marche è al centro di una crescente polemica politica a seguito della condanna definitiva per evasione fiscale del consigliere comunale... Mattino 5. . #Garlasco: Oscar Ghizzoni sulla nuova impronta rilevata dal consulente dei Poggi, simile alla traccia 33 #Mattino5 - facebook.com facebook Garlasco, oltre alla traccia 33 c’è un’altra impronta sulle scale di cui non si è mai parlato e non porta all'assassino x.com