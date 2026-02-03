Colpo in abitazione a Bitonto Dna su un guanto tradisce il ladro | arrestato 32enne

La polizia di Bitonto ha messo le mani su un 32enne, già noto alle forze dell’ordine, accusato di aver compiuto un furto in una casa del paese. Gli agenti sono intervenuti dopo aver raccolto alcuni indizi e analizzato i dati del DNA trovato su un guanto abbandonato sul luogo del furto. Il risultato delle analisi ha portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova in cella con l’accusa di furto aggravato e porto illegale di arma.

A ottobre 2024, dopo essersi introdotto in casa, l'uomo avrebbe sventrato una cassaforte portando via oro, contanti e una pistola. Era già ai domiciliari, ora è in carcere L'uomo è ritenuto responsabile di un furto commesso nell'ottobre 2024 all'interno di un'abitazione privata. In quell'occasione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe utilizzato una fiamma ossidrica per forzare e sventrare una cassaforte, riuscendo a impossessarsi di oro, denaro contante e di una pistola completa di munizioni custodita all'interno. Determinante per l'identificazione del sospettato è stato un frammento di guanto rinvenuto sulla scena del furto.

Un ladro è stato finalmente catturato a Pollenza dopo tre anni di indagini.

