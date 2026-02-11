Condanna definitiva a Crocetti per evasione il Pd

La città di Civitanova Marche si trova al centro di una discussione accesa dopo che Gianluca Crocetti, consigliere comunale, ha ricevuto una condanna definitiva per evasione fiscale. La notizia ha scatenato reazioni diverse tra i cittadini e i politici locali, con molti che chiedono chiarimenti e responsabilità.

Civitanova Marche è al centro di una crescente polemica politica a seguito della condanna definitiva per evasione fiscale del consigliere comunale Gianluca Crocetti. I consiglieri di minoranza Francesco Micucci e Lidia Iezzi del Partito Democratico hanno presentato un’interrogazione formale al sindaco, chiedendo chiarimenti sulla permanenza di Crocetti in carica e sull’attivazione delle procedure previste dalla legge Severino per la decadenza dalla carica pubblica. La vicenda solleva interrogativi sulla legalità e sul buon andamento dell’amministrazione locale, mettendo in discussione la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Civitanova Marche Sarkozy, la Cassazione respinge il ricorso: condanna definitiva Per Sarkozy condanna definitiva Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Civitanova Marche Argomenti discussi: Crac Civitanovese, condannato l’ex patron. Definitiva la condanna per la donna che ora ha 66 anni e si era trasferita al Nord - facebook.com facebook Maltrattamenti sugli alunni in una scuola pugliese: condanna definitiva, arrestata la maestra x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.