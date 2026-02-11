Condanna definitiva a Crocetti per evasione il Pd

Da ameve.eu 11 feb 2026

La città di Civitanova Marche si trova al centro di una discussione accesa dopo che Gianluca Crocetti, consigliere comunale, ha ricevuto una condanna definitiva per evasione fiscale. La notizia ha scatenato reazioni diverse tra i cittadini e i politici locali, con molti che chiedono chiarimenti e responsabilità.

Civitanova Marche è al centro di una crescente polemica politica a seguito della condanna definitiva per evasione fiscale del consigliere comunale Gianluca Crocetti. I consiglieri di minoranza Francesco Micucci e Lidia Iezzi del Partito Democratico hanno presentato un’interrogazione formale al sindaco, chiedendo chiarimenti sulla permanenza di Crocetti in carica e sull’attivazione delle procedure previste dalla legge Severino per la decadenza dalla carica pubblica. La vicenda solleva interrogativi sulla legalità e sul buon andamento dell’amministrazione locale, mettendo in discussione la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

