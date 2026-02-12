Licenziamenti in Harmont & Blaine | i lavoratori protestano a piazza del Plebiscito

Una cinquantina di lavoratori di Harmont & Blaine si sono ritrovati questa mattina a piazza del Plebiscito a Napoli. Protestano contro i licenziamenti di 32 colleghi nello stabilimento di Caivano. La tensione è palpabile, i dipendenti chiedono spiegazioni e si oppongono alla decisione dell’azienda. La protesta si è svolta senza incidenti, ma la situazione rimane calda.

Presenti anche il sindaco di Caivano Antonio Angelino e il deputato Pasquale Penza. La riunione era stata convocata dal prefetto di Napoli Michele di Bari su richiesta di Cgil e Cisl. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Garage spostavano le auto degli abbonati su strisce blu (senza grattino) e stalli per disabili (conniventi): titolari denunciati Il giovane imprenditore e star dei social apre un nuovo ristorante a Napoli. “Grandi numeri e servizio spettacolare” .🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Harmont Blaine

La notizia dei 32 licenziamenti a Caivano ha suscitato grande scalpore nella comunità.

I lavoratori dello stabilimento Harmont & Blaine di Caivano sono scesi in strada e hanno stoppato le attività per un’intera giornata.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Harmont Blaine

Argomenti discussi: Harmont&Blaine, 32 licenziamenti a Caivano: è sciopero; Harmont & Blaine licenzia 32 persone a Caivano, lavoratori in sciopero; Harmont&Blaine licenzia 32 lavoratori a Caivano: Dispiaciuti, ma c’è crisi; Harmont & Blaine, 32 licenziamenti a Caivano: sciopero dei lavoratori. I sindacati: Inaccettabile.

Sindacati, sciopero alla Harmont & Blaine di Caivano, stop licenziamentiScioperano oggi per l'intera giornata i dipendenti dello stabilimento Harmont & Blaine di Caivano. La protesta, proclamata dalle organizzazioni sindacali di categoria Filctem-Cgil e Femca-Cisl, è ... ansa.it

Caivano. «Harmont & Blaine» in crisi, annunciati 32 licenziamenti. L'azienda: «Crisi di mercato»Sono trentadue i dipendenti dello stabilimento Harmont & Blaine di Caivano che rischiano di perdere il posto di lavoro, sui 129 attualmente in organico ... ilmattino.it

Protesta delle Rsu insieme alle sigle sindacali e i lavoratori di Harmont & Blaine in prefettura a Napoli dopo i licenziamenti #harmontblaine #internapoli #cronaca #capivano - facebook.com facebook

Sindacati, sciopero alla Harmont & Blaine di Caivano, stop licenziamenti. 'A rischio 32 lavoratori su 129, decisione inaccettabile' #ANSA x.com