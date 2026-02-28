Terra dei fuochi delegazione della commissione parlamentare in visita nel casertano

Una delegazione della commissione parlamentare visiterà le aree delle province di Caserta e Napoli per approfondire le questioni legate allo smaltimento dei rifiuti e all’inquinamento delle acque. La visita si inserisce in un’indagine più ampia sul sistema di gestione dei rifiuti in Campania e sui fenomeni di incendio dei rifiuti noti come “focolaio” nella Terra dei Fuochi. Nessun rappresentante pubblico ha ancora fornito commenti sulla missione.

Nei territori delle province di Caserta e Napoli nell'ambito del filone d'inchiesta sul 'sistema di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, con particolare riguardo alla cosiddetta Terra dei Fuochi e all'inquinamento delle acque', giungerà una delegazione della 'Commissione parlamentare.