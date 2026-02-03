Allontanamenti di minori la Commissione parlamentare per l' Infanzia e l' adolescenza avvia le audizioni

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha avviato un ciclo di audizioni sul tema degli allontanamenti dei minori dalla famiglia. La decisione arriva dopo le recenti vicende della famiglia nel bosco di Palmoli, che hanno fatto discutere molto. La commissione vuole approfondire le modalità e i presupposti di queste decisioni, ascoltando esperti e istituzioni. Iniziano le audizioni, che potrebbero portare a cambiamenti nelle procedure di tutela dei minori.

Prende le mosse dalla vicenda della famiglia del bosco di Palmoli il ciclo di audizioni avviato dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza sul tema "presupposti e modalità dell'allontanamento dei minori dalla famiglia d'origine", in seguito anche alla vicenda della cosiddetta.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Palmoli bosco Rischio idrogeologico, sopralluoghi e audizioni: la Commissione parlamentare arriva a Chieti La Commissione parlamentare si è spostata a Chieti per un sopralluogo e alcune audizioni. Juventus, novità importanti dalla Commissione Parlamentare Antimafia dopo le audizioni di Ferrero e Scaroni. Cosa sta succedendo Recenti audizioni alla Commissione Parlamentare Antimafia hanno coinvolto Ferrero e Scaroni, portando alla luce importanti aggiornamenti sulla Juventus. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Palmoli bosco Argomenti discussi: Minori: prelevamenti o allontanamenti? Quali parole per quale tutela; Allontanamenti minori, la Garante Terragni: Devono tornare a essere eccezionali. L'Autorità chiede più controlli; Famiglia nel bosco, la Garante per l'Infanzia prende posizione: Solo in caso di grave pericolo si allontanano i minori; Garante dell’Infanzia sugli allontanamenti: siano eccezione, non prassi. Ecco cosa può cambiare per la Famiglia nel Bosco. Allontanamenti di minori, la Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'adolescenza avvia le audizioniUn breve ciclo di audizioni sul tema presupposti e modalità dell'allontanamento dei minori dalla famiglia d'origine. Dei bambini della famiglia nel bosco è tornata a esprimersi anche la garante per ... chietitoday.it Allontanamenti di minori, Commissione Infanzia avvia ciclo di audizioniLa Commissione Parlamentare per l'Infanzia e l'adolescenza, presieduta dal Michela Vittoria Brambilla, ha avviato da oggi un breve ciclo di audizioni sul tema presupposti e modalità dell'allontanamen ... ansa.it Allontanamenti minori: tra eufemismi e realtà Il documento dell'Autorità Garante per l'Infanzia (AGIA) ha sollevato un polverone. Da una parte la Magistratura (AreaDG) ne contesta il linguaggio, dall'altra l'Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS) teme che - facebook.com facebook Marina Terragni: «Togliere i minori alle famiglie costa 1,4 miliardi» Marina Terragni mette i numeri sul tavolo: quasi 1,4 miliardi l’anno per le case famiglia. Risorse enormi che potrebbero essere investite nel sostegno alle famiglie, riducendo allontanamenti e tr x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.