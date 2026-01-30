Sudan allarme UNICEF | bambini del Darfur sospesi tra abbandono e speranza

La situazione nel Darfur è drammatica. I bambini vivono in condizioni difficili, con sfollamenti di massa, servizi sanitari e scolastici quasi inesistenti e 600mila rifugiati a Tawila. L’UNICEF lancia l’allarme: molti di loro sono sospesi tra l’abbandono e un barlume di speranza. La loro vita dipende da azioni concrete per migliorare le condizioni sul campo.

Nel Darfur ogni bambino vive sull’orlo del baratro: sfollamenti enormi, servizi al collasso e 600mila rifugiati a Tawila. L’UNICEF intensifica gli aiuti. UNICEF: i bambini del Darfur vivono su una linea sottile tra abbandono e speranza. Il Sudan sta affrontando quella che l’UNICEF definisce la più grande emergenza umanitaria del mondo, una crisi vasta e complessa dove la violenza diffusa, gli sfollamenti di massa e il collasso dei servizi essenziali hanno ridotto milioni di persone a condizioni di estrema vulnerabilità. Nel Darfur, la situazione è drammatica: ogni bambino vive sull’orlo del baratro, in un contesto in cui raggiungere anche una sola famiglia può richiedere giorni di trattative, autorizzazioni e viaggi estenuanti su piste di sabbia tra fronti di guerra mobili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

