Uniacque torna la WaterWeek per scoprire il futuro della gestione dell’acqua

Da domani prende il via la «WaterWeek», un evento di cinque giorni dedicato alla scoperta del sistema di gestione dell’acqua e delle sue innovazioni. La manifestazione offre l’opportunità di approfondire le modalità di approvvigionamento, distribuzione e trattamento dell’acqua nel contesto attuale. Durante questa settimana, saranno presentati vari aspetti legati alle tecnologie e alle strategie adottate nel settore idrico.

«Passione 20.0». È questo il titolo della nuova edizione della «WaterWeek», che apre domani, mecoledì 15 aprile e proseguirà fino al 19 in diverse località tra Bergamo e provincia. Quest’anno, l’occasione è di quelle importanti. Uniacque, che organizza la manifestazione dal 2022, festeggia vent’anni: la sua fondazione, infatti, risale al 2006. Nelle ultime due decadi, la rete gestita dall’azienda si è estesa fino a includere 216 comuni e ora punta a completare la gestione dell’Ambito, arrivando alla copertura totale del territorio. Il titolo della «Water week» del 2026 ammicca alla storia del gestore idrico - il numero «20.0» richiama sia...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Uniacque, torna la «WaterWeek» per scoprire il futuro della gestione dell’acqua Leggi anche: Per i suoi vent’anni, Uniacque torna all’origine della sua missione: l’acqua Leggi anche: «WaterWeek», cinque giorni per entrare nel cuore nascosto dell’acqua Temi più discussi: WaterWeek, torna la rassegna di Uniacque per raccontare il futuro dell’acqua; WaterWeek, cinque giorni per entrare nel cuore nascosto dell’acqua; Waterweek, Uniacque per la sostenibilità: appuntamenti dal 15 al 19 aprile; Uniacque, sabato 18 l’Educational Center apre le porte: un nuovo spazio multimediale. Uniacque, torna la «WaterWeek» per scoprire il futuro della gestione dell’acquaAl via domani i cinque giorni dedicati alla scoperta del sistema idrico integrato e delle sue evoluzioni. In dialogo con esperti, cittadini e attori del settore nasce la pianificazione del futuro dell ... ecodibergamo.it WaterWeek - Passione 20.0Torna la nuova edizione della «WaterWeek», la rassegna speciale dedicata all’importante anniversario che Uniacque festeggia nel 2026: i vent’anni dalla sua fondazione nel 2006. La nuova edizione di ... ecodibergamo.it All’interno della Water Week 2026 promossa da Uniacque, torna uno degli appuntamenti più attesi: la Water Night, che quest’anno porta sul palco uno spettacolo originale capace di unire comicità e sensibilizzazione. Protagonisti Davide Paniate, Ippolita Baldi - facebook.com facebook