Uniacque torna la WaterWeek per scoprire il futuro della gestione dell’acqua

Da ecodibergamo.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da domani prende il via la «WaterWeek», un evento di cinque giorni dedicato alla scoperta del sistema di gestione dell’acqua e delle sue innovazioni. La manifestazione offre l’opportunità di approfondire le modalità di approvvigionamento, distribuzione e trattamento dell’acqua nel contesto attuale. Durante questa settimana, saranno presentati vari aspetti legati alle tecnologie e alle strategie adottate nel settore idrico.

«Passione 20.0». È questo il titolo della nuova edizione della «WaterWeek», che apre domani, mecoledì 15 aprile e proseguirà fino al 19 in diverse località tra Bergamo e provincia. Quest’anno, l’occasione è di quelle importanti. Uniacque, che organizza la manifestazione dal 2022, festeggia vent’anni: la sua fondazione, infatti, risale al 2006. Nelle ultime due decadi, la rete gestita dall’azienda si è estesa fino a includere 216 comuni e ora punta a completare la gestione dell’Ambito, arrivando alla copertura totale del territorio. Il titolo della «Water week» del 2026 ammicca alla storia del gestore idrico - il numero «20.0» richiama sia...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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