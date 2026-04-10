Articolo. Dal 15 al 19 aprile incontri, spettacoli e visite guidate racconteranno il sistema idrico tra innovazione, cambiamenti climatici e partecipazione. Un’edizione speciale che segna i vent’anni di Uniacque e apre lo sguardo sul futuro C ’è un’infrastruttura che attraversa il territorio senza farsi vedere, ma che ogni giorno sostiene la vita quotidiana, l’economia e l’equilibrio ambientale. È il sistema idrico integrato: una rete complessa fatta di sorgenti, impianti, tubazioni, dati e competenze. Invisibile, finché qualcosa non smette di funzionare. È da qui che prende forma « WaterWeek 2026 – Passione 20.0 », la rassegna promossa da Uniacque che dal 15 al 19 aprile torna con cinque giorni di incontri, divulgazione e visite guidate. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «WaterWeek», cinque giorni per entrare nel cuore nascosto dell’acqua

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Argomenti più discussi: WaterWeek, cinque giorni per entrare nel cuore nascosto dell’acqua; WaterWeek, cinque giorni tra innovazione e sostenibilità.

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Il venerdì sera della #WaterWeek scorre… tra risate e buona compagnia. Per la #WaterNight va in scena “Comedydrops”, lo spettacolo condotto da Davide Paniate (direttamente da Zelig) insieme a Ippolita Baldini (la mitica Lucy), Francesco Migliazza, Fede - facebook.com facebook