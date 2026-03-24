Per i suoi vent’anni Uniacque torna all’origine della sua missione | l’acqua

A vent’anni dalla sua costituzione, Uniacque rinnova il suo impegno dedicato alla gestione delle risorse idriche. La celebrazione si svolge a Bergamo, dove l’azienda ha sede, e si concentra sul tema dell’acqua, che rappresenta il centro della sua attività. La ricorrenza sottolinea il percorso fatto finora e la volontà di mantenere l’attenzione sulla tutela e distribuzione dell’acqua.

Bergamo. A vent’anni dalla sua costituzione, Uniacque celebra questo traguardo tornando al cuore della propria missione: l’acqua. Costituita il 20 marzo 2006, la società pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della provincia di Bergamo ha presentato nel contesto delle iniziative legate alla Giornata Mondiale dell’Acqua la nuova campagna di comunicazione e il nuovo video istituzionale. Due progetti pensati per accompagnare il racconto del ventennale e per restituire, con linguaggi complementari, il valore di una risorsa essenziale e del servizio che ogni giorno la custodisce e la porta al territorio. La nuova campagna istituzionale, ‘L’acqua di Uniacque. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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