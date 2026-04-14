In Ungheria, Péter Magyar si appresta a guidare la transizione politica dopo aver ottenuto una vittoria netta alle ultime elezioni, sconfiggendo Viktor Orbán. La sfida politica si svolge in un momento di attenzione internazionale, con gli Stati Uniti che manifestano la volontà di mantenere la continuità nelle relazioni e nelle politiche estere del paese. La situazione politica si inserisce in un quadro di cambiamenti e tensioni interne ed esterne.

Péter Magyar si prepara a gestire la transizione politica in Ungheria dopo il netto successo elettorale ottenuto domenica scorsa contro Viktor Orbán. Mercoledì, l’uomo destinato a guidare il nuovo governo avrà un incontro cruciale con il presidente Tamás Sulyok per discutere le modalità di formazione dell’esecutivo. Il clima che circonda questo passaggio di consegne appare decisamente complicato. Magyar ha espresso posizioni durissime nei confronti del Capo dello Stato, definendo Sulyok un fedele sostenitore della vecchia amministrazione. Secondo il leader vincitore, la figura presidenziale dovrebbe limitarsi alla firma formale di documenti e leggi, ma ha ribadito con forza la necessità di una dimissione da parte di Sulyok, dichiarando apertamente che non considera tale figura come un vero presidente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ungheria, Magyar sfida il Presidente e gli USA puntano alla continuità

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Il voto in Ungheria riapre la speranza dei diritti (di F. Marrazzo) x.com

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