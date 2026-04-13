L’Ungheria ha ottenuto un’esenzione dal prestito europeo da 90 miliardi di euro destinato a Kiev. Secondo quanto riferito, otto paesi membri dell’Unione Europea hanno accettato questa decisione di “opt-out” adottata dall’Ungheria. La questione riguarda la partecipazione dei diversi stati al finanziamento e le modalità di assistenza economica per l’Ucraina. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui motivi di questa scelta.

“L’Ungheria ha ottenuto un opt-out” sul prestito europeo da 90 miliardi di euro a Kiev, “8 partner dell’Ue lo hanno accettato e dicendo questo penso di aver risposto”. Lo ha detto Peter Magyar a Budapest, alla sua prima conferenza stampa dopo la vittoria elettorale, rispondendo a una domanda sulla sua volontà di rimuovere il veto posto da Orban. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - 90 miliardi a Kiev? Magyar: “L’Ungheria ha ottenuto l’esenzione”

Magyar, 'veto al prestito Ue a Kiev? Ungheria ha ottenuto l'esenzioneL'Ungheria ha ottenuto un opt-out sul prestito europeo da 90 miliardi di euro a Kiev, "8 partner dell'Ue lo hanno accettato e dicendo questo penso di...

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