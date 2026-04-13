Il cancelliere tedesco ha commentato la vittoria in Ungheria di Péter Magyar, considerandola una delle notizie più significative di ieri. La vittoria di Magyar segna la fine di 16 anni di governo del precedente leader, Viktor Orban. La notizia ha suscitato reazioni di gioia tra alcuni esponenti politici, mentre rappresenta un cambiamento rilevante nel panorama politico del paese.

Anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz, esulta per la vittoria in Ungheria di Péter Magyar che mette fine ai 16 anni di potere di Viktor Orban. “Devo dire che, per me, questa è stata una delle migliori notizie di ieri”, ha detto Merz che ha sottolineato come questa sia la conferma “che le nostre società democratiche sono evidentemente molto più resistenti alla propaganda russa e ad altre influenze esterne su tali elezioni”. Il cancelliere tedesco ha poi ammesso che “per quanto riguarda l’Ungheria e l’Ucraina, sì, ora le cose saranno più facili“. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ungheria, Merz: "Vittoria Magyar una delle migliori notizie di ieri"

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