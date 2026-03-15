Il petrolio scatenerà guerre infinite rinnovabili unica energia di pace | parla l'accademico russo Etkind

Un accademico russo avverte che il petrolio potrebbe scatenare guerre infinite, mentre le energie rinnovabili rappresentano l’unica strada verso la pace. Secondo lui, combustibili fossili, politiche di potenza e sovranismi sono cause di conflitti e crisi economiche che si trascinano nel tempo. Solo un’accelerazione nella transizione energetica può evitare queste tensioni.