Il petrolio scatenerà guerre infinite rinnovabili unica energia di pace | parla l'accademico russo Etkind
Un accademico russo avverte che il petrolio potrebbe scatenare guerre infinite, mentre le energie rinnovabili rappresentano l’unica strada verso la pace. Secondo lui, combustibili fossili, politiche di potenza e sovranismi sono cause di conflitti e crisi economiche che si trascinano nel tempo. Solo un’accelerazione nella transizione energetica può evitare queste tensioni.
“Combustibili fossili, politica di potenza e sovranismi provocheranno conflitti e crisi economiche continue, solo un’accelerazione della transizione energetica può evitarlo”. Putin, Trump e l’estrema destra vanno a braccetto contro tutela ambientale e diritti, accusa lo storico delle risorse naturali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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