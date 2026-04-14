Nel primo trimestre del 2026, un marchio automobilistico ha registrato una crescita tre volte superiore a quella del mercato europeo, che rappresenta circa il 7,6% del totale in Italia. L’auto singola, nel nostro Paese, costituisce questa fetta di mercato e si tratta di un modello molto diffuso. La crescita di questo brand si affianca a un contesto di cambiamenti nelle preferenze dei consumatori e nelle vendite di veicoli a livello europeo.

In Europa c’è un brand automobilistico che nel primo trimestre 2026 è cresciuto tre volte più veloce del mercato. Non è un marchio cinese. Non è Tesla. Non è uno dei colossi tedeschi. È italiano, produce auto da 127 anni, e il merito della crescita è quasi tutto di un solo modello. I numeri del Q1 2026 comunicati da Stellantis raccontano un fenomeno industriale senza precedenti recenti: un’auto nata nel 2003, rinnovata più volte ma mai sostituita davvero, che nel 2026 da sola pesa il 7,6% di tutto il mercato auto italiano. Per inquadrare: è più di quanto vendono in Italia marchi interi come Opel, Peugeot o MG sommando tutti i loro modelli. I numeri ufficiali del Q1 2026.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Un’auto sola vale il 7,6% del mercato italiano: quale?

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