A gennaio il mercato dell’auto in Italia torna a salire, con un incremento del 6,18%. Secondo i dati del ministero dei Trasporti, sono state immatricolate 141 mila vetture, segnando un avvio di anno positivo dopo i mesi difficili. Le vendite continuano a mostrare segnali di ripresa, anche se il settore resta sotto osservazione.

TORINO – Il mercato italiano dell’auto inizia il 2026 con il segno positivo: a gennaio – secondo i dati del ministero dei Trasporti – sono state immatricolate 141.980 auto, il 6,18% in più dello mese del 2025. 18:14, 02022026 Massimo Giuliano: Stellantis ha venduto a gennaio – secondo i dati elaborati da Dataforce – 46.452 auto, con una crescita dell’11,8% rispetto allo stesso mese del 2025, quasi il doppio dell’intero mercato. La quota sale dal 31,1% al 32,6%. Nella classifica delle auto più vendute, le prime quattro posizioni sono tutte Stellantis: al primo posto Fiat Pandina (13.394), al secondo Jeep Avenger (5. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Il mercato italiano dell’auto cresce del 6,18% a gennaio

