Spazio quanto vale il mercato italiano dei servizi di osservazione

Il mercato italiano dei servizi di osservazione della Terra nel 2025 ha raggiunto un valore di 340 milioni di euro, segnando un aumento del 17 per cento rispetto all’anno precedente. I dati evidenziano una crescita significativa nel settore, che coinvolge aziende e istituzioni impegnate nella raccolta e nell’analisi di immagini satellitari e dati geografici. La tendenza indica un’espansione costante di questo comparto nel panorama economico nazionale.

Il mercato dei servizi di Osservazione della Terra in Italia nel 2025 ha raggiunto i 340 milioni di euro, con una crescita del 17 per cento rispetto al 2024. Dopo la forte accelerazione del 2024 (più 28 per cento), la crescita appare inferiore, ma in linea con l'evoluzione del contesto europeo: secondo le ultime stime Earsc pubblicate nel 2025 il mercato europeo ha raggiunto i 2,66 miliardi di euro nel 2024, con una crescita pari a più 17 per cento rispetto all'anno precedente. E' quanto emerge dall' Osservatorio Space Economy del Politecnico di Milano. Le startup della Space Economy italiane nel 2025 hanno raccolto 25 milioni di euro, in linea con il 2024, dove – al netto del mega round da 150 milioni di euro dell'outlier D-Orbit – vennero raccolti 26 milioni di euro.

