Una serata benefica si è svolta a Milano per raccogliere fondi a favore di Zacaria Sadouk, conosciuto come Zac, nato a Ponte San Pietro e tifoso interista. Durante l’evento, sono intervenuti lo chef Angelo Roccavilla e i comici Pio e Amedeo. Tra le iniziative messe in campo, un’auto è stata messa all’asta per sostenere le spese di Zac, che utilizza una sedia a rotelle.

Milano, 14 aprile 2026 – Una serata benefica dedicata a Zacaria Sadouk. Tutti lo chiamano Zac è nato a Ponte San Pietro ed è un supertifoso interista costretto sulla sedia a rotelle. L’iniziativa nasce per raccogliere i fondi necessari all’acquisto di un’auto che consenta al giovane di tornare a uscire di casa. La famiglia Bosatelli e lo chef Angelo Roccavilla hanno così organizzato una serata di musica con annesso torneo di Burraco, chiamando a raccolta gli amanti di questo gioco. L’evento, organizzato con il supporto della moglie Petra, appassionata proprio del passatempo con le carte, si terrà il 15 aprile al ristorante Angolo con Vista di Bergamo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un’auto per Zac: scende in campo lo chef Angelo Roccavilla con i comici Pio e Amedeo

Pio e Amedeo alla ChorusLife Arena con lo spettacolo “Stanno tutti invitati”Dopo il successo riscosso al cinema con il loro ultimo film “Oi Vita Mia” che ha raggiunto i 9 milioni di incasso e 1 milione e 200mila spettatori,...

Stanno tutti invitati: stasera il secondo appuntamento con lo show di Pio e AmedeoTornano Pio e Amedeo stasera con Stanno tutti invitati: Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio tra gli ospiti, ma anche Raf, Umberto Tozzi e tanti altri...