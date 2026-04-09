Stasera va in onda il secondo episodio dello show condotto da Pio e Amedeo. Tra gli ospiti previsti ci sono Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio, insieme a Raf, Umberto Tozzi e altri artisti. La trasmissione, intitolata

Tornano Pio e Amedeo stasera con Stanno tutti invitati: Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio tra gli ospiti, ma anche Raf, Umberto Tozzi e tanti altri Questa sera tornanoPio e Amedeo, dopo il successo della scorsa puntata, anche per stasera sono attesi diversi ospiti. Questa serata vuole celebrare i 25 anni di carriera di questo duo che sbanca al botteghino sia teatrale sia cinematografico. La prima serata diStanno tutti invitati ha realizzato 2.620.000 spettatori con uno share del 20%; contro una concorrenza debole, il filmQualcosa di lilla, che si è fermato a 1.934.000 spettatori pari all’11.9% di share. Stasera però la concorrenza sarà più forte, ovvero la nuova fictionUno sbirro in Appennino, dunque sarà più complesso per Pio e Amedeo vincere la sfida. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Stanno tutti invitati: stasera il secondo appuntamento con lo show di Pio e Amedeo

Stanno tutti invitati, stasera lo show di Pio e Amedeo su Canale 5: gli ospitiQuesta sera va in onda su canale 5 lo show Stanno tutti invitati: diversi gli ospiti che scherzeranno con Pio e Amedeo che festeggeranno i 25 anni di...

Stanno tutti invitati replica in tv e in streaming: dove rivedere lo show di Pio e AmedeoStanno tutti invitati replica in tv e in streaming A partire da giovedì 2 aprile, in prime time su Canale 5, Pio e Amedeo tornano con tre serate...

Temi più discussi: Stanno tutti invitati, lo show (senza regole) di Pio e Amedeo: ospiti pazzeschi, scaletta e polemiche. Cosa vedremo stasera; Stanno tutti invitati, lo show con Pio e Amedeo da stasera in tv: anticipazioni e ospiti in scaletta; La festa di Pio e Amedeo ai chiama Stanno tutti invitati; Stasera Pio e Amedeo su Canale 5: ospiti in scaletta e anticipazioni della prima puntata.

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Secondo appuntamento con Stanno Tutti Invitati: il varietà Mediaset con Pio e Amedeo. L'elenco degli ospiti. - facebook.com facebook

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