La squadra Zenith ottiene un punto importante contro un avversario forte. Il tecnico Settesoldi elogia la prestazione dei suoi, definendo la partita come la migliore degli ultimi tempi. Nonostante la vittoria sfumata per alcuni episodi, lui non si lamenta e si dice soddisfatto dei suoi giocatori.

"Abbiamo giocato la miglior partita dell’ultimo periodo. Senza ombra di dubbio. Non abbiamo portato a casa la vittoria che avremmo meritato per alcuni episodi, ma non ho niente da dire ai miei ragazzi". Si aspettava una reazione dalla sua squadra Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, e, a giudicare dalle sue parole, la reazione in casa dello Sporting Cecina è arrivata. "E’ mancato il risultato pieno. Credo per alcune decisioni errate della terna arbitrale. Le giornate storte capitano a tutti, anche ai fischietti. Può succedere. Sul rigore che ci è stato assegnato contro secondo me il tocco di mano non è punibile: le braccia stavano davanti al petto, in maniera naturale, senza occupare volume aggiuntivo rispetto al corpo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio campionato Eccellenza. "Zenith, così mi piaci». Gli elogi di Settesoldi

Approfondimenti su Zenith Settesoldi

Zenith affronta subito la Lucchese in un mese cruciale per la stagione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Zenith Settesoldi

Argomenti discussi: Eccellenza A. Importante ritorno per l'attacco dello Zenith Prato; Zenith Prato in casa dello Sporting Cecina: serve una vittoria per risollevarsi; È ufficiale: Caggianese è nuovo giocatore dello Zenith; Zenith Prato di nuovo ko: il Perignano si impone per 2-1 al ‘Chiavacci’.

Calcio. Eccellenza: mezzo sorriso Fratres PerignanoBattute ancora San Giuliano e Cenaia ... msn.com

Calcio Eccellenza. Zenith, si comincia: sfida con la MasseseDebutto in campionato e prima trasferta da prendere con le pinze per la Zenith Prato (foto). Oggi alle 15 gli amaranto saranno impegnati sul campo della Massese, nel primo di una serie di scontri ... lanazione.it

Il13. . CALCIO CAMPIONATO ECCELLENZA FVG. PORDENONE IN MODALITA’ ALTA VELOCITA’. JUVENTINA TRAVOLTA DA SEI RETI A UNO. RAGGIUNTO IL SECONDO POSTO IN CLASSIFICA. facebook