zenith i tre punti valgono tanto settesoldi applaude la squadra

In una partita recente, Zenith ha vinto convincendo grazie a una prestazione solida da parte della squadra. Settesoldi ha espresso soddisfazione per il risultato, sottolineando che i tre punti sono importanti. La squadra ha mostrato impegno e determinazione, portando a casa una vittoria che rispecchia gli sforzi fatti in campo. La gara si è conclusa con un risultato che premia la qualità mostrata durante i novanta minuti.

"Finalmente ad un’ottima prestazione è corrisposto anche un risultato rotondo e positivo. Una vittoria meritata, per tutto quello che in campo hanno fatto i ragazzi". E’ soddisfatto Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo il netto successo ottenuto dalla sua squadra nel match casalingo contro la Real Cerretese. Una vittoria che ha consolidato la seconda posizione degli amaranto, ora a quota 49 punti nel girone A di Eccellenza. Il Viareggio, infatti, non è andato oltre il pareggio per 1-1 sul campo dello Sporting Cecina ed è rimasto in terza posizione, con 2 lunghezze da recuperare sui pratesi. La capolista Lucchese, però, continua a vincere (1-0 a Larciano) ed è quasi ormai irraggiungibile, solitaria in testa al gruppo a quota 57 punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

