A Bologna, diverse organizzazioni di sinistra si uniscono per promuovere una manifestazione nazionale a Roma, prevista per fine marzo. L’obiettivo è affrontare temi come il riarmo, le politiche di sicurezza, i diritti sociali, il lavoro, la casa e la tutela ambientale. Un’occasione per ribadire l’impegno contro le politiche autoritarie e per sostenere i diritti di cittadini e comunità.

La prospettiva è una manifestazione nazionale a Roma, probabilmente a fine marzo, contro il riarmo e la stretta autoritaria dell’ultimo, ennesimo “pacchetto sicurezza”, ma anche sui temi sociali: reddito e lavoro, casa, fino alla difesa dell’ambiente e degli spazi sgomberati o sotto sgombero. Evitando sovrapposizioni con il referendum costituzionale, al momento fissato per il 22 e il 23 marzo. La parola chiave è “convergenza” e il percorso “Contro i re e le loro guerre” passa per l’Assemblea nazionale di sabato 24 e domenica 25 al Tpo di Bologna. “O re o libertà” è lo slogan, ispirato almeno in parte al movimento “ No Kings ” nato negli Stati Uniti contro le politiche liberticide di Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Riarmo, dalla Cgil ad Amnesty fino a Pax Christi la sinistra “vera” si organizza a Bologna: “Contro i re e le loro guerre”

