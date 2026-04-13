Una scia luminosa illumina l' alba nel casertano | ecco le prime ipotesi

Nella provincia di Caserta, diverse persone hanno segnalato di aver visto una scia luminosa nel cielo all'alba. Le segnalazioni riguardano anche altre zone del sud Italia, tra cui la Puglia e la Basilicata. Gli avvistamenti sono stati registrati nelle prime ore del mattino e sono stati riferiti da più testimoni in diverse località della regione. La presenza di questa scia ha suscitato interesse tra coloro che hanno assistito all'evento.

Decine di segnalazioni anche dalla provincia di Caserta sulle scie che hanno illuminato l’alba. Gli avvistamenti si sono registrati nei cieli del sud Italia tra la Campania, la Puglia e la Basilicata.In particolare in provincia di Caserta l’evento è stato avvistato a Santa Maria Capua Vetere.🔗 Leggi su Casertanews.it Scia luminosa all’alba, paura e stupore anche nel beneventanoTempo di lettura: 3 minutiAnche in provincia di Benevento, in particolare verso la Puglia, alle prime luci dell’alba molti cittadini hanno... Scia luminosa all’alba, paura e stupore anche in provincia di SalernoTempo di lettura: 2 minutiAnche in provincia di Salerno, in particolare nella Piana del Sele, oggi lunedì 13 aprile, alle prime luci dell’alba molti...