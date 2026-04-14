Una parete di lettere e colori | al Mutuo Soccorso omaggio a Emilio Morandi e all’arte postale

Al Mutuo Soccorso è in corso una mostra che celebra Emilio Morandi attraverso un’installazione composta da lettere, immagini e parole. L’esposizione, aperta fino al 18 aprile presso lo Spazio Artistico in via Zambonate 33, presenta un grande mosaico di materiali che richiamano l’arte postale. La mostra si concentra su un insieme di opere che combinano colori e testi, creando un’esposizione visiva di grande impatto.

Un grande mosaico di carte, immagini e parole: così si presenta la mostra dedicata a Emilio Morandi ospitata allo Spazio Artistico del Mutuo Soccorso (via Zambonate 33) e visitabile fino al 18 aprile. Un omaggio affettuoso, arrivato a un anno dalla scomparsa dell’artista, che restituisce bene lo spirito libero e relazionale del suo lavoro. Morandi è stato una figura per certi versi appartata rispetto ai circuiti delle gallerie, ma centrale in un ambito vitale, sebbene poco codificato: quello della mail art. Per tutta la vita ha costruito una rete internazionale di scambi, contatti, amicizie, facendo dell’arte un gesto quotidiano e condiviso, lontano da logiche di mercato.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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