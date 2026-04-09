Caos al pronto soccorso di Torrette | l' odissea di un' anziana trattata come un pacco postale dopo una caduta

Un'anziana donna ha subito una caduta in casa e si è recata al pronto soccorso. Dopo il trasporto in ambulanza, è rimasta in un corridoio per dodici ore, tra sedazione e assenza di assistenza adeguata. Alla fine, è stata dimessa senza aver effettuato esami radiologici e senza ricevere un trattamento specifico. La vicenda ha suscitato preoccupazione sulla gestione delle emergenze ospedaliere.

ANCONA – Una caduta rovinosa tra le mura domestiche, la corsa in ambulanza e poi il limbo: dodici ore trascorse in un corridoio, tra sedazione e indifferenza, per poi essere rimandata a casa senza nemmeno un accertamento radiologico. È la denuncia carica di amarezza del figlio di una donna di 87. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Odissea a Torrette, cade in casa a 97 anni: in pronto soccorso 14 ore. La nipote: «Una cosa disumana»ANCONA Una giornata sdraiato su una barella, nel corridoio del pronto soccorso di Torrette, in attesa degli esami per scongiurare una frattura dopo... Pronto soccorso in crisi, l’odissea di una 97enne: oltre 36 ore per un lettoImola, 28 gennaio 2026 – Torna a farsi complicata la situazione del pronto soccorso all’ospedale Santa Maria della Scaletta. Temi più discussi: Lo salvano dal suicidio in val Gallina, lui semina il caos al Pronto soccorso; Caos al pronto soccorso di Bolzano, ascolano aggredisce gli agenti. I poliziotti sono intervenuti dopo le minacce ai sanitari; Pronto soccorso nel caos in Sardegna: approvato il Piano contro il sovraffollamento – Ecco che cosa prevede; Incendio alla barella e caos al pronto soccorso: la ricostruzione della polizia. Pronto soccorso, piano anti-sovraffollamento: cambiano accessi e ricoveriDalla regia sui posti letto alle unità di crisi: la Regione approva le misure per velocizzare i percorsi e liberare spazi ... linkoristano.it Pretende di essere visitata e crea il caos al Pronto soccorso di Agrigento, denunciata 60enneMomenti di forte tensione, ancora una volta, al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove una donna di circa sessant’anni ha dato in escandescenze creando disordine e ... canicattiweb.com L'altro lato della crisi. Il caos in Libano riaccende i riflettori sulla rotta balcanica x.com Nel caos di questi tempi, informarsi attraverso i film Conoscete altri film - facebook.com facebook