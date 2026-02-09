A Lanciano una panchina gialla contro il bullismo | l' appello dei bambini al sindaco

Da chietitoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Lanciano, oltre 250 studenti dell’istituto “Mario Bosco” si sono riuniti per una manifestazione contro il bullismo e il cyberbullismo. I bambini hanno chiesto al sindaco di mettere una panchina gialla in città, simbolo di solidarietà e attenzione al tema. L’evento, organizzato dalle attività Unesco e patrocinato dal Comune, ha visto i giovani protagonisti in prima fila per sensibilizzare tutta la comunità.

Oltre 250 alunni e alunne dell'istituto comprensivo "Mario Bosco" sono stati protagonisti questa mattina, 9 febbraio, della manifestazione di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo organizzata nell'ambito delle attività Unesco e patrocinata dal Comune di Lanciano.

