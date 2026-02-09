A Lanciano una panchina gialla contro il bullismo | l' appello dei bambini al sindaco

Questa mattina a Lanciano, oltre 250 studenti dell’istituto “Mario Bosco” si sono riuniti per una manifestazione contro il bullismo e il cyberbullismo. I bambini hanno chiesto al sindaco di mettere una panchina gialla in città, simbolo di solidarietà e attenzione al tema. L’evento, organizzato dalle attività Unesco e patrocinato dal Comune, ha visto i giovani protagonisti in prima fila per sensibilizzare tutta la comunità.

Oltre 250 alunni e alunne dell'istituto comprensivo “Mario Bosco” sono stati protagonisti questa mattina, 9 febbraio, della manifestazione di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo organizzata nell’ambito delle attività Unesco e patrocinata dal Comune di Lanciano.L’iniziativa ha.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Lanciano Scuola Panchina Gialla contro il Bullismo a Castrovillari Sabato mattina a Castrovillari si tiene l’inaugurazione di una Panchina Gialla contro il Bullismo e il Cyberbullismo. L'istituto comprensivo “Mario Bosco” di Lanciano contro bullismo e cyberbullismo L’istituto comprensivo “Mario Bosco” di Lanciano si prepara a scendere in piazza contro il bullismo e il cyberbullismo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Lanciano Scuola Argomenti discussi: Stamattina manifestazione contro il bullismo e il cyberbullismo / Notizie / Novità / Homepage; Giorno del ricordo, il comitato 10 febbraio chiede memoria e verità per i martiri delle foibe e gli esuli istriani, fiumani e dalmati; Penne 1920, c'è il ritorno di Montani sulla panchina biancorossa; Lanciano petardi contro i bimbi della scuola elementare: Mio figlio sfiorato dallo scoppio. Giorno del ricordo a Lanciano, cerimonia in largo Martiri delle FoibeL'amministrazione comunale ricorda le vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata: una corona di alloro sarà deposta al monumento per i Martiri delle foibe ... chietitoday.it La terza serata dedicata al teatro, venerdì scorso 30 gennaio, ha visto protagoniste, sulla panchina di un parco di Milano, un gruppo di ragazze che lanciano l’idea di fondare una squadra di calcio nell’anno 1932, decimo anno dell’era fascista, sfidando il Duc facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.