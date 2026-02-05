Sabato mattina a Castrovillari si tiene l’inaugurazione di una Panchina Gialla contro il Bullismo e il Cyberbullismo. L’evento si svolge alle 10:00 in Piazza Indipendenza, promosso dal Lions Club con il patrocinio del Comune e della Regione. È un gesto semplice, ma forte, per sensibilizzare i giovani e la comunità su un problema che riguarda tutti.

Panchina Gialla contro il Bullismo: un simbolo che invita a fermarsi, guardare e scegliere. Sabato 7 febbraio, alle ore 10:00, in Piazza Indipendenza verrà inaugurata la Panchina Gialla contro il Bullismo e il Cyberbullismo, iniziativa promossa dal Lions Club di Castrovillari con il patrocinio del Comune e della Commissione Regionale per l’Eguaglianza dei Diritti e delle Pari Opportunità. Un gesto semplice, quasi quotidiano: collocare una panchina. Eppure, quando quella panchina è gialla, diventa un messaggio. Un invito. Una responsabilità. Un luogo fisico per un problema spesso invisibile. Il bullismo, soprattutto nella sua forma digitale, ha una caratteristica che lo rende subdolo: non sempre lascia segni visibili. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Panchina Gialla contro il Bullismo a Castrovillari

La fiaba del generale contro il bullismo è un racconto che invita alla riflessione e alla sensibilità.

