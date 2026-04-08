Stop alla guerra e alla pena di morte | le Mani Rosse tornano in piazza per il 54esimo sit in

Domani alle 18.15, davanti alla Prefettura di Forlì-Cesena, si terrà il 54esimo sit-in organizzato da Mani Rosse Antirazziste Forlì. L’appuntamento si concentra su due temi principali: la richiesta di fermare la guerra e l’abolizione della pena di morte. La manifestazione coinvolge attivisti e cittadini che si riuniscono per esprimere il proprio dissenso e sensibilizzare l’opinione pubblica su queste questioni.

Si terrà doamni, giovedì, alle 18.15 davanti alla Prefettura di Forlì-Cesena, il 54esimo Sit-In promosso da Mani Rosse Antirazziste Forlì. Un appuntamento che si rinnova “per esprimere una ferma opposizione alla guerra che sta colpendo il Medio Oriente, alle violenze in corso a Gaza e in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Dall'embargo a Cuba agli studenti bloccati a Gaza: Mani Rosse Antirazziste torna in piazza per il 47esimo sit-in"Le promotrici e i promotori invitano le cittadini e i cittadini a partecipare, anche portando un proprio cartello, per condividere un frammento di...