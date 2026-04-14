Una lince avvistata nei dintorni del lago di Livigno

Nelle ultime settimane, nei pressi del Lago di Livigno, è stata catturata da una fototrappola una lince eurasiatica. L’avvistamento rappresenta un evento insolito e di rilievo per la zona dell’alta Valtellina. La presenza di quest'animale selvatico, raramente visibile in queste aree, è stata confermata attraverso le immagini raccolte dal sistema di monitoraggio automatico.

Avvistamento raro e significativo arriva dall’alta Valtellina, dove nelle scorse settimane una lince eurasiatica è stata documentata nei dintorni del Lago di Livigno grazie a una fototrappola. A darne notizia è il Parco Nazionale dello Stelvio - Lombardia, che monitora costantemente la fauna.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Al Parco Nazionale del Circeo avvistata una rarissima cutrettola di BeringAl Parco Nazionale del Circeo avvistata e fotografata una cutrettola di Bering, specie rarissima in Europa: l’osservazione risale a fine gennaio 2026... Scia luminosa nei cieli della Puglia: cosa era la lingua di fuoco avvistata all'albaUna spettacolare scia luminosa ha solcato i cieli della Puglia poco prima dell'alba, scatenando un tam-tam sui social network tra curiosità e stupore.