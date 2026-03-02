Oggi si discute di una possibile strategia di cambiamento di governo in Iran, con riferimenti a Macron e alle influenze di Trump. Tuttavia, si ritiene che al momento questa ipotesi sia poco realistica e non imminente. L’attenzione si concentra sulle dinamiche politiche attuali, senza approfondire le motivazioni dietro alle decisioni o alle eventuali implicazioni future.

Quindi, oggi.: la guerra in Iran; il presidente francese spera ancora di poter creare un ombrello nucleare in Europa comandato da lui medesimo; Mastella vuol fare con Renzi la Margherita 2.0 - Potrei sbagliarmi, ma credo che l’ipotesi di un regime change in Iran sia lontano da venire. Almeno per ora. Dopo aver decapitato il leader supremo e buona parte della sua truppa, se ci fosse stata davvero un'opposizione in grado di dare il via ad un golpe (presa della tv nazionale, assalto ai ministeri, guerriglia urbana) forse sarebbe già successo. È questione di opportunità. E mai come oggi gli oppositori degli ayatollah hanno l’occasione per provarci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La carta segreta di Macron, occhio ai regime change e Trump: quindi, oggi…

Operazione regime change: Dentro la campagna AI di Israele per rovesciare il regime iranianoIl controllo dell’informazione, la censura e la manipolazione delle narrazioni pubbliche sono da anni strumenti decisivi nella competizione...

Macron non dia lezioni, Meloni a Sanremo e Trump: quindi, oggi…Che Emmanuel Macron chieda a Meloni di non commentare fatti accaduti in un altro Paese fa veramente sorridere.

La stretta di mano Trump-Macron: analisi scientifica

Aggiornamenti e contenuti dedicati a la carta segreta di macron occhio ai ...

Francia: Macron tira dritto e gioca la carta Lecornu premierCercare gli accordi necessari per la finanziaria 2026, poi quelli per le decisioni dei prossimi mesi: questa la missione affidata da Emmanuel Macron al fedelissimo Sébastien Lecornu, ministro della ... ansa.it

Macron dà carta bianca a Lecornu, che non vuole commettere l’errore di Bayrou«Carta bianca». Emmanuel Macron ha dato ampia autonomia a Sébastien Lecornu, il più fedele tra gli uomini del presidente, per anni alla guida di quel ministero delle Forze Armate con cui i presidenti ... ilsole24ore.com