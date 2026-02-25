tagliaferri al campus esedra il direttore usr fa tappa alla scuola bilingue di lucca

Il nuovo Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Tagliaferri, ha visitato il Campus Esedra, motivato dalla recente apertura di un laboratorio linguistico innovativo. Durante l'incontro, ha osservato da vicino le attività degli studenti e ha discusso con gli insegnanti sulle strategie di insegnamento bilingue. La visita si inserisce in un percorso di confronto con le scuole locali per migliorare l’offerta educativa. La scuola ha preparato un programma speciale per accogliere il dirigente.

Martedì scorso il Campus Bilingue di Lucca ha accolto la visita istituzionale del nuovo Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Dott. Luciano Tagliaferri. La visita ha rappresentato un momento di confronto con la direzione e il corpo docente delle diverse realtà che compongono il Gruppo Esedra Leading Education, offrendo l’occasione per presentare l’organizzazione didattica, i progetti formativi e l’ impostazione bilingue e internazionale che caratterizza l’intero percorso educativo. Era presente anche la Dott.ssa Marta Castagna, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa, a conferma dell’attenzione istituzionale verso le realtà educative del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

