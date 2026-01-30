Youz fa tappa a Rivergaro e Piacenza | un percorso condiviso per costruire le politiche di domani

Youz fa tappa in Emilia-Romagna, portando incontri a Rivergaro e Piacenza. Nel pomeriggio di venerdì 6 febbraio, il percorso si è fermato a Rivergaro, mentre lunedì 9 marzo le discussioni sono continuate a Piacenza. L’obiettivo è coinvolgere i giovani nelle decisioni future, ascoltarli e farli partecipare attivamente alle politiche che li riguardano. La Regione Emilia-Romagna punta a costruire un dialogo diretto e concreto con le nuove generazioni.

Il percorso promosso dalla Regione Emilia-Romagna con il supporto di Art-Er, che mette al centro il contributo delle giovani generazioni nella definizione delle politiche pubbliche Al centro di entrambi gli eventi, il confronto e la condivisione di idee sulle politiche giovanili della Regione Emilia-Romagna, attraverso momenti di dialogo e attività partecipative coordinate da Agenzia Est e Art-Er. Youz rappresenta infatti un’occasione per far emergere le idee dei territori, trasformandole in spunti concreti destinati a confluire nel percorso regionale che ha già contribuito alla definizione delle linee di intervento 2022–2025, guardando alla costruzione delle priorità per i prossimi anni.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Rivergaro Piacenza F1, Andrea Stella: “Tre anni fa eravamo ultimi, la volontà di costruire un percorso è fondamentale. Particolarmente felice per Lando” Milano-Cortina 2026, la Fiamma Olimpica fa tappa a Tarquinia: il percorso Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Rivergaro Piacenza Argomenti discussi: Youz 5 fa tappa a Copparo, iscrizioni ancora aperte. È arrivato il giorno di YOUZ 5! Venerdì 30 gennaio, dalle 17, al Centro di Promozione Sociale Parco Verde, fa tappa a Copparo la quinta edizione del percorso partecipato del Forum Giovani della Regione Emilia-Romagna. Uno spazio di confronto e co- - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.