Una casa condivisa senza barriere rappresenta un primo passo concreto verso l’indipendenza, un traguardo che molte persone desiderano raggiungere. Vivere da soli, infatti, sta diventando una realtà per chi desidera assumersi maggiore autonomia, superando le difficoltà legate al distacco dai genitori. Questo percorso segna un passaggio importante nella vita, dove il desiderio di realizzazione personale si manifesta attraverso la conquista di uno spazio proprio.

I primi passi di una vita accarezzata a lungo. Il desiderio profondo di realizzarsi che supera anche il dolore del distacco dai genitori. Un groviglio di sentimenti che si intrecciano ancora più forte quando le barriere da sconfiggere sono quelle della disabilità. E il sogno a portata di mano: sei stanze da condividere con altri coetanei in carrozzina. La possibilità di vivere e lavorare da soli. Una realtà da fine marzo per cinque under 35 del territorio che con il coordinamento di Offertasociale, l’azienda pubblica del welfare dei comuni del Vimercatese e del Trezzese, ha avviato l’esperienza del " dopo di noi " in un appartamento in Brianza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una casa in comune senza barriere. I primi passi verso l’indipendenza. Vivere da soli non è più un sogno

La casa per fare da soli. L’ alloggio senza barriere che regala un futuro ai disabili in carrozzinaIl sogno dell’autonomia diventa realtà, quattro dei cinque posti letto del nuovo appartamento per la vita indipendente di Vimercate e Offertasociale...

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