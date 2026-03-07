Ponte di Cesa primi passi verso una soluzione

Un consigliere provinciale ha chiesto che venga predisposto uno studio di fattibilità per trovare una soluzione alternativa al ponte di Cesa, dove la carreggiata attualmente si restringe, obbligando alla regolamentazione del traffico con senso unico alternato. La richiesta è stata presentata in consiglio provinciale alcuni mesi fa, nel tentativo di affrontare le criticità della struttura e migliorare la viabilità locale.

"Qualche tempo fa avevo richiesto in consiglio provinciale che venisse predisposto uno studio di fattibilità per individuare un'alternativa all'attuale situazione del ponte di Cesa, dove la carreggiata si restringe costringendo al senso unico alternato. Devo riconoscere che gli uffici della Provincia sono stati celeri e hanno prodotto un documento che indica quella che potrebbe essere una possibile soluzione: la realizzazione di una mini bretella stradale accompagnata dalla costruzione di un nuovo ponte." Questa la dichiarazione del consigliere provinciale Paolo Brandi del gruppo centro sinistra per Arezzo. "I costi stimati dell'intervento si aggirano intorno ai 6 milioni di euro.