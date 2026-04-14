Un volo verso la vita una serata charity per i più piccoli

Durante una serata dedicata alla beneficenza, è stato organizzato un evento per raccogliere fondi destinati ai progetti di Flying Angels. L'iniziativa ha coinvolto numerosi partecipanti, offrendo un’occasione per sostenere i bambini in difficoltà. La serata ha visto diverse attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e a raccogliere contributi per le iniziative in corso.

Un evento che ha permesso di raccogliere fondi da destinare ai progetti di Flying Angels Foundation, unica organizzazione non profit specializzata nel trasferimento aereo di bambine e bambini gravemente malati che necessitano di cure salvavita non disponibili nei loro Paesi di origine.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Un volo verso la vita, una serata charity per i più piccoli King of Cards | Critical Role | Campaign 4, Episode 21 Stelle, pigiama e coraggio: al nido Tantetinte va in scena una serata magica per i più piccoli“Notte stellata”, l’appuntamento promosso dal nido d’infanzia “Tantetinte – Il nido delle idee” torna con tante novità e sorprese per venerdì 17... Colle pensa ai più piccoli. Presto una nuova vita per i giardini di GraccianoPresto nuova vita ai giardini pubblici di Gracciano, popola frazione di Colle di Val D’Elsa.