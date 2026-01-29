Colle pensa ai più piccoli Presto una nuova vita per i giardini di Gracciano

A Colle di Val D’Elsa, i giardini di Gracciano stanno per cambiare volto. Il Comune ha deciso di rinnovare gli spazi verdi per renderli più accoglienti per le famiglie e soprattutto per i più piccoli. Marco Speranza, vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, ha annunciato la notizia attraverso un video pubblicato sui social. I lavori sono in programma e presto i cittadini potranno godere di un’area più curata e vivace.

Presto nuova vita ai giardini pubblici di Gracciano, popola frazione di Colle di Val D’Elsa. Ad annunciarlo è Marco Speranza, vice Sindaco ma anche assessore ai lavori pubblici che racconta la buona nuova in un video pubblicato sui canali social del Comune di Colle di Val D’Elsa. "Nei prossimi mesi – spiega - partirà una riqualificazione completa dei giardini pubblici di Gracciano. Considerati uno spazio fondamentale per il quartiere e per tutta la città: un luogo vissuto ogni giorno da bambini, anziani e da chi cerca anche solo un momento di pausa e di tranquillità". "La riqualificazione – aggiunge - sarà pensata per restituire ai giardini qualità, sicurezza e bellezza". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colle pensa ai più piccoli. Presto una nuova vita per i giardini di Gracciano Approfondimenti su Gracciano Colle Colleferro, nuova vita per i giardini di Colle Sant'Antonino: inaugurati i giochi rinnovati e il bar A Colle Sant'Antonino, nella parte alta di Colleferro, domenica è stata dedicata alla riqualificazione dei giardini del quartiere, con l’inaugurazione di giochi rinnovati e di un nuovo bar. Colle: una paurosa ondata di furti. Prese di mira Boscona, Querciolaia. Campolungo e anche Gracciano Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Gracciano Colle Argomenti discussi: Colle pensa ai più piccoli. Presto una nuova vita per i giardini di Gracciano; Nuovo ospedale, sit-in del sindaco. Replica Maria Grazia Proietti (Pd). Colle pensa ai più piccoli. Presto una nuova vita per i giardini di GraccianoNei prossimi mesi – dice il vice sindaco Speranza – riqualificazione di uno spazio fondamentale per il quartiere: un luogo vissuto ogni giorno da bambini e anziani . lanazione.it Buon inizio settimana Sì, è ancora presto per pensare all’esterno… ma quelle prime belle giornate arriveranno, e noi ci facciamo trovare pronti. Questa è una delle nuove proposte @iblaursen : il contenitore in zinco con rubinetto. Una soluzione semplice, pr - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.