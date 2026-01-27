The Music of Ennio Morricone a Mestre le colonne sonore più iconiche del cinema

Ennio Morricone, celebre compositore italiano, presenta il suo concerto a Mestre, interpretato dall’orchestra Lords of the Sound. L’evento si svolgerà mercoledì 4 febbraio 2026 al Teatro Corso, offrendo un’occasione unica per ascoltare le sue colonne sonore più iconiche in un contesto visivo e sonoro suggestivo. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica e cinema.

Le indimenticabili melodie di Ennio Morricone, eseguite dall’orchestra Lords of the Sound, vanno in scena a Mestre in una spettacolare cornice visiva e sonora: un concerto evento in programma mercoledì 4 febbraio 2026 al Teatro Corso, con inizio alle ore 21.15.Biglietti disponibili su.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

