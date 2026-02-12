La Corelli inaugura la rassegna Moments Musicaux con un viaggio sinfonico dedicato a Ennio Morricone

Questa sera il Teatro Walter Chiari di Cervia apre ufficialmente la stagione musicale con la prima tappa di “Moments Musicaux”. La band La Corelli torna a esibirsi dal vivo dopo un po’ di tempo e lo fa con un concerto dedicato a Ennio Morricone, uno dei più grandi compositori italiani. L’atmosfera si preannuncia vibrante, e gli spettatori sono già pronti a vivere un momento speciale di musica sinfonica.

Il sipario del Teatro Walter Chiari di Cervia si prepara ad alzarsi per un appuntamento di assoluto richiamo che segna il ritorno de La Corelli con una nuova edizione della rassegna "Moments Musicaux". Sabato 14 febbraio, il ciclo di eventi debutta ufficialmente con un tributo a Ennio Morricone, il compositore che ha saputo trasformare le immagini in pura poesia sonora. Lo spettacolo celebra l'eredità di un artista capace di abbattere i confini tra musica colta e popolare, unendo il rigore della formazione classica a una straordinaria capacità comunicativa. Dalle atmosfere iconiche dei western italiani fino ai vertici di Hollywood, il concerto ripercorre le melodie impresse per sempre nella memoria collettiva.

